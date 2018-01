CB denuncia el cierre de Cornatel el día que se abre el concurso para atraer visitantes al castillo Castillo de Cornatel. El portavoz municipal bercianista cree que es un «ejemplo vergonzoso» del «desgobierzo» de Priaranza como consecuencia del pacto PP-PSOE ELBIERZONOTICIAS Priaranza del Bierzo Martes, 30 enero 2018, 11:36

El portavoz de Coalición por El Bierzo en el Ayuntamiento de Priaranza, David Pacios, denunció hoy la «incompetencia manifiesta» en la gestión del alcalde, José Manuel Blanco, por cerrar el castillo de Cornatel, principal recurso turístico del municipio, el mismo día en que da comienzo la campaña 'El banco más bonito del Bierzo', cuyo eslogan publicitario precisamente es: 'Ven a visitar el banco del Castillo de Cornatel'.

Según David Pacios, «estamos ante un nuevo ejemplo vergonzoso del desgobierno de Priaranza como consecuencia del pacto PP-PSOE, que va contra los intereses del municipio y de los vecinos». Para Pacios, el hecho de que la página web municipal anunciara el cierre al público del castillo, el pasado 29 de enero, el mismo día en que dió comienzo el juego del 'Banco más bonito del Bierzo' «no es una mera casualidad», sino que denota una «falta de rigor» en la gestión y una «improvisación» en la toma de decisiones letal para Priaranza. «Esto es un cachondeo, se realizaa el juego para atraer turismo, y lo que se encontrarán los turistas y visitantes al llegar será el castillo cerraindicó. «A lo peor era ese ese el secreto del famoso banco», subrayó..

Por otro lado, el edil también llama la atención sobre las razones del cierre del castillo, pues según la web municipal la fortaleza permanecerá cerrada hasta el próximo mes de marzo por labores de mantenimiento. Según el portavoz de Coalición por El Bierzo, «en ningún momento se ha informado a los representantes políticos municipales de dichas labores de mantenimiento», por lo que sospecha que una vez más de lo que se trata es de que no tiene personal que se encargue de la apertura del castillo, «lo que supone una nueva y alarmante muestra de improvisación e incompetencia».

Lo más grave de todo este asunto para David Pacios es que «quien se acerque al banco de Cornatel no podrá visitar el principal atractivo turístico del municipio, el castillo, con lo cual, su visita no sólo no habrá servido para atraer a futuros visitantes, sino que puede llegar a tener un efecto contrario, pues estamos dando una imagen muy negativa de Priaranza». Por esa razón, el portavoz de Coalición pide al regidor que «haga lo necesario por buscar con urgencia al personal que pueda encargarse de la apertura inmediata del castillo» y que evite así «un mayor ridículo al municipio».