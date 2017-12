CB dará la batalla en Diputación para que la sede tecnológica de ICAMCYL se ubique en la Ciuden y no en León El diputado bercianista, Pedro Muñoz (I), durante su comparecencia. El diputado bercianista, Pedro Muñoz, considera que sería un «agravio intolerable» para la comarca y un «error descomunal» que se llevará a la capital de la provincia ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Viernes, 22 diciembre 2017, 13:09

El único diputado bercianista, Pedro Muñoz,representante de Coalición en la Diputación provincial de León, aseguró hoy en rueda de prensa que en el próximo Pleno defenderá que la sede tecnológica y de investigación de la Fundación ICAMCYL (Centro Internacional de Materiales Avanzados y Materias Primas de Castilla y León) se ubique en El Bierzo, concretamente en las instalaciones de Ciuden, pues según ha podido conocer, existe algún intento de que las infraestructuras tecnológicas y de investigación se ubiquen en el parque tecnológico de León.

Actualmente, la Fundación ICAMCYL tiene su domicilio social en la localidad de Cubillos del Sil y está presidida por una de las principales empresas de El Bierzo. Asimismo, Coalición va a proponer que el Consejo Comarcal de El Bierzo se incorpore como patrono de la Fundación, reforzando así la presencia institucional en dicha Fundación, ya que hasta la fecha, las únicas entidades públicas presentes en el patronato son la Fundación Santa Bárbara y la propia Diputación, que formalizará su entrada en el próximo Pleno, según se aprobó en la comisión correspondiente del pasado día 21 de diciembre.

El objeto de la Fundación ICAMCYL es contribuir a fortalecer el tejido industrial de CYL a través del desarrollo de una estrategia de especialización inteligente en la gestión de los materiales y materias primas. Es decir, de lo que se trata es de apoyar la investigación para desarrollar el potencial de los recursos energéticos derivados de materiales como el wólfram, el carbón y la pizarra. Además, se busca desarrollar investigación en nanotecnología, nanociencia, materias primas en general, ciencia de los materiales y transferencia de conocimiento científico y tecnológico de cyl así como la formación de capital humano especializado.

Además, esta fundación ICAMCYL está expresamente diseñada como el germen del futuro Instituto Tecnológico de Aplicaciones del carbón y recursos Minerales, que también será centro de fabricación avanzada sobre materiales derivados del carbón: en resumen, del grafeno. Algo de lo que Coalición por El Bierzo ha venido haciendo propuestas desde hace años, y que parece ser que ahora por fin son recogidas por algunos agentes económicos y políticos.

Según Pedro Muñoz, “tras la comisión informativa del pasado día 21 de diciembre nos ha surgido la duda acerca de la ubicación de la sede tecnológica, porque aunque el domicilio social está en El Bierzo, parece ser que algunos tienen voluntad de establecer esa sede en el Parque Tecnológico de León”.

Para el diputado bercianista, “sería de locos plantearse que, estando situados en El Bierzo el domicilio social y la presidencia de la Fundación, así como las materias primas sobre las que se pretende investigar, alguien pueda llegar a imaginar que la investigación y la tecnología que se pretenden desarrollar se realicen a más de 100 kilómetros de distancia y en un lugar completamente ajeno a los elementos esenciales de este proyecto”.

Un «agravio intolerable»

Por otro lado, hay que tener en cuenta que la financiación de dicho proyecto está prevista y se hace con cargo al Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros, concretamente en el apartado dedicado a infraestructuras tecnológicas para investigar y desarrollar nuevas aplicaciones del mineral de referencia en las cuencas mineras. Razón por la cual “es imposible justificar que una infraestructura tecnológica se radique en un lugar que no tiene ninguna conexión con las cuencas mineras”, señala Muñoz, para quien “ubicarla en León sería, además, de un agravio intolerable y un error descomunal en la línea de otros que se han venido cometiendo, como la ubicación en el corazón de León del centro del fuego”.

Muñoz también aseguró que ya ha mantenido un primer contacto con un miembro de la Fundación para que valore la posibilidad de solicitar la utilización de las instalaciones tecnológicas de Ciuden, “tal y como ya propusimos a través de mociones en todas las administraciones donde tenemos representación, y que fueron aprobadas por unanimidad en todas ellas. Incluida la Diputación”, en referencia a la moción sobre la investigación del grafeno y usos alternativos del carbón, presentada por Coalición por El Bierzo en la Diputación y en otras instituciones públicas en marzo de 2016.

En el próximo Pleno de la Diputación, el diputado berciano apoyará expresamente la incorporación de esta entidad como patrono de la Fundación, pero pedirá a los diputados provinciales bercianos y al resto que se definan y no presten su apoyo a que toda la estructura tecnológica y de conocimiento de este proyecto vital para El Bierzo termine, como tantos otros, fuera del territorio berciano.

Finalmente, Pedro Muñoz, aseguró que lo que está pasando con la sede tecnológica es un ejemplo, aunque muy importante, de la razón de ser y de la esencia de Coalición por El Bierzo, “pues de no haber tenido representación bercianista en la Diputación Provincial nos la hubrían colado esta vez, como antes hicieron en tantas ocasiones”. “En esta ocasión han aprovechado un cúmulo de circunstancias, como la Navidad, las elecciones catalanas, la Lotería y hasta el Madrid – Barcelona, para colar de tapadillo este asunto tan importante, de modo que Papá Noel le llevara al alcalde Silván un regalo que no es para él y que no puede ser para él, porque debe ser para El Bierzo por una simple razón de justicia”, concluyó.