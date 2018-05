Courel reconoce el intento de USE de desalojar a CB del Consejo y defiende la buena marcha del acuerdo de gobierno Edificio en el que se sitúa la sede del Consejo Comarcal del Bierzo. El presidente de la institución comarcal señala que la maniobra de la formación de Folgueral se produjo «hace un año» y asegura que el pacto con los bercianistas «va muy bien» CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 30 mayo 2018, 14:52

El presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, defendió hoy la buena marcha del acuerdo de gobierno que el PSOE mantiene con Coalición por El Bierzo después de que el portavoz municipal bercianista en el Ayuntamiento de Ponferrada, Pedro Muñoz, desvelara este martes el intento de Unidad Social de Electores Bierzo de desalojarles de la institución hace un año.

Courel, que mostró entonces su oposición a las intenciones de USE, reconoció que esa situación existió. «Sí es cierto lo que dijo Pedro Muñoz», indicó, pero insistió en que fue algo que ocurrió hace tiempo y que da por olvidado. «Eso pasó hace mucho tiempo y para mi es un tema totalmente olvidado porque es algo que entra dentro del juego político»., señaló.

En este sentido, el presidente comarcal defendió la buena marcha del pacto que mantienen los socialistas con la formación bercianista para gobernar la institución. «Es un tema que ya pasó y nosotros estamos gobernando en la actualidad con Coalición por el Bierzo, tenemos un acuerdo de gobierno que yo creo que va muy bien y en eso es en lo que estamos, el resto entra dentro del juego político y no voy a extenderme más en eso», insistió.

Así mismo, Gerardo Álvarez Courel evitó entrar en los motivos que provocaron ese intento de desalojo de CB de la institución, tal y como hizo Muñoz, en un intento de hacer quebrar el acuerdo de gobierno alcanzado tras los últimos comicios para tomar las riendas del gobierno comarcal. «Es un tema ya zanjado, que pasó hace más de un año», recalcó.

Sobre el supuesto «chantaje» de la formación que encabeza Samuel Folgueral que Muñoz aseguró que pretende llevar a cabo «ahora» en el Ayuntamiento de Ponferrada, dejó claro que «como agua pasada no mueve molino a mí ese tema no me preocupa, me preocupan más otras cosas».