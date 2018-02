Cosmos denuncia a Valentín Carrera por un artículo Ante esto, el escritor y periodista ha asegurado que «no nos callarán» ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Jueves, 22 febrero 2018, 17:03

El periodista Valentín Carrera respondió ayer con claridad y contundencia a la demanda judicial que Cementos Cosmos ha presentado contra él por presunta intromisión en el honor. «Esto es una amenaza a la libertad de expresión. Quieren silenciarnos para quemar neumáticos, pero no nos callarán. La salud de nuestros hijos e hijas es más importante que su negocio», aseguró.

Cementos Cosmos S.A. ha demandado a Valentín Carrera ante el Juzgado nº 6 de Vigo por presunta intromisión ilegítima en el derecho al honor de la empresa, por el artículo “La verdad sobre la incineradora de Cosmos”, publicado en agosto de 2017.

La demanda fue dada a conocer ayer en la asamblea de Bierzo Aire Limpio, que expresó su solidaridad con el periodista demandado, al entender que «carece de fundamento, es una salida de pata de banco, un intento de silenciar voces críticas, como la de Valentín Carrera y otros muchos que estamos en contra de que El Bierzo se convierta en una gran incineradora, un basurero industrial. Nosotros defendemos un modelo económico limpio y sostenible, basado en la riqueza agrícola, forestal o vinícola del Bierzo, no en chimeneas tóxicas y cancerígenas», indicó Luis Fernández Canedo, de Bierzo Aire Limpio.

Valentín Carrera dio algunos detalles de la demanda, en la que un primer motivo es que «llamo a Cosmos incineradora y parece ser que no les gusta; según ellos, es una coincineradora, palabro que no existe en el Diccionario de la RAE, como tampoco existe el término coincineración. En castellano, quemar neumáticos y residuos es incinerar y eso es lo que hacen los hornos de Cosmos, les guste o no. Y al pretender quemar neumáticos, juegan con la salud de los bercianos y con la economía de miles de agricultores y familias que viven del campo, del bosque, del turismo y de la naturaleza».

La demanda también está motivada porque en el artículo Carrera recogió que la multinacional brasileña Votorantim, propietaria de la cementera de Toral de los Vados, practica un capitalismo tercermundista y que ha sido condenada por crimen socioambiental; así como que a la comarca del Bierzo la tratan «como a una colonia», «están aquí para exprimir el purito beneficio económico, pero el Bierzo les importa un bledo; y, además, se gastan miles de euros en publicidad, o en donativos que venden como altruismo. Eso lo sabe todo el mundo. Es muy llamativo que una empresa en pérdidas (Cosmos perdió 400.000 euros en 2016) se dedique a regalar dinero a manos llenas o a pagar informes sospechosos de conflicto de intereses, como el de la Universidad de León».

Ante ello, el periodista y escritor cree que la cementera «tiene la piel muy fina», puesto que en 40 años de carrera periodística «es la primera vez que una empresa me denuncia por un artículo bastante moderado que no voy a retirar», añadió. «Lo mantengo y espero que la justicia ponga a Cosmos en su sitio, y no nos callarán, porque la salud de las personas es más importante que su negocio: voy a luchar por mi hija Sandra, que está venciendo a la leucemia, y por todas las personas afectadas por el cáncer, que en el Bierzo son muchas más de la media nacional, por desgracia».