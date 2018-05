El Consejo podrá acceder a las ayudas para las mancomunidades de interés general Sede del Consejo Comarcal. / César Sánchez Siempre y cuando los ayuntamientos bercianos cedan a la institución comarcal competencias y funciones E.JIMÉNEZ Ponferrada Miércoles, 23 mayo 2018, 20:55

La Junta de Castilla se ha comprometido con el Consejo Comarcal del Bierzo a modificar mediante Decreto Ley la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio para que la institución comarcal pueda acceder a ayudas económicas para las mancomunidades de interés general. Así lo anunció este miércoles el presidente comarcal, Gerardo Álvarez Courel, que también añadió que existe una condición para ello, y es que los ayuntamientos cedan competencias y funciones al Consejo. «Si lo que pretendemos de alguna manera es gestionar servicios de los municipios está claro que tenemos que acceder a este tipo de financiación», explicó Álvarez Courel.

Una financiación que asciende a un total para todas las mancomunidades de Castilla y León de 6 millones de euros y a las que podría acceder la institución comarcal «siempre y cuando los municipios manifiesten su voluntad de delegar en el Consejo competencias y funciones», añadió.

No será una tarea fácil puesto que en esa negociación con los ayuntamientos bercianos llevan 27 años «y no es una cosa fácil pero no es menos cierto que teniendo la posibilidad de acceder a esas ayudas es más factible», apostilló el presidente comarcal, quien quiso agradecer la disposición de la Junta «a ser sensible a nuestras demandas».