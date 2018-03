El Consejo culpa a la Junta de incumplir el plan director de Las Médulas Las Médulas. El presidente comarcal respalda el informe elaborado por el CSIC y reclama la creación de un Consorcio para la gestión unificada del paraje Patrimonio de la Humanidad CARMEN RAMOS Carucedo Martes, 13 marzo 2018, 14:26

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, ha culpado hoy a la Junta de Castilla y León de incumplir el Plan Director redactado en 2001 que proponía la creación de un único organo gestor para Las Médulas. El mandatario comarcal apoya el informe realizado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) que reclamó actuaciones «urgentes» para poner fin a la desorganización que cree que impera en la zona y considera «curioso» que se pretenda poner a la Domus en el centro de los problemas del paraje Patrimonio de la Humanidad.

«El problema es que en el informe del CSIC firmado por Javier Sánchez Palencia no sólo se habla de eso se habla de muchas otras cosas que no se están haciendo, de muchos incumplimientos, de un Plan Director del año 2001 que no se está cumpliendo y sobre todo de la responsabilidad que tiene una administración como es la Junta de Castilla y León que es quien tutela y dirige los designios en el paraje», indicó. Es más, Courel aseguró que si la situación de Médulas se solucionarán con que desapareciera la Domus yo me marchaba ahora mismo con una maza y empezaba a tirarla».

Courel defendió que en la parte que le corresponde al Consejo Comarcal «tratamos de hacer el trabajo lo mejor posible» y reiteró su apuesta por retomar la idea de poner en marcha un Consorcio para la gestión unificada del paraje tal y como recoge el Plan Director de 2001 elaborao por el que en su día fue gerente del Espacio Cultural de Las Médulas, Jesús Álvarez Courel.

«Para que mejorar la gestión, tal y como indica el investigador Javier Sánchez-Palencia en su informe, sería bueno que los trabajadores y trabajadoras de los diferentes puntos de información y visita estuvieran en un auténtico Consorcio para la explotación conjunta del paraje», apuntó el presidente del Consejo, que lamentó que el documento «quedó en su día en cajón y no se volvió a sacar» e insistió en su apuesta por retomarlo como «partida» para mejorar la situación del paraje

El presidente comarcal no dudó en aplaudir que «alguien que tiene tanta importancia en la declaración de Patrimonio de la Humanidad de Las Médulas haya dicho lo que ha dicho porque es lo mismo que llevamos diciendo nosotros desde hace casi tres años» y confía en que la Junta lo tenga en cuenta. «Espero que al doctor Sánchez-Palencia se le haga más caso que se le está haciendo al Consejo Comarcal», subrayó Courel que recordó el apoyo de la institución, entre otras propuestas, a la iniciativa de que un autobús recorra todo el paraje para que el visitante pudiera realizar una visita completa de la zona. «Sería muy bueno porque pondríamos en valor una zona como es el Aula de Interpretación de los Canales Romanos de Puente que está desatendida», señaló.

Entiende que la gestión unificada permitiría incluso aumentar el número de visitas a Las Médulas. «Estoy plenamente convencido de que habría más visitas a otros puntos del paraje pero sobre todo habría recorridos que se podrían hacer porque es una zona espectacular, que tiene mucho más de la Cuevona o el mirador».