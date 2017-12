El consejero de Fomento asegura que la Junta no asumirá la titularidad del vial Cartel de entrada al pueblo de Peñalba de Santiago. / C. Ramos Suárez-Quiñones considera que convertir la pista forestal de San Cristóbal a Peñalba «son palabras mayores» CARMEN RAMOS Ponferrada Lunes, 4 diciembre 2017, 14:04

El consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suáre-Quiñones, aseguró hoy en Ponferrada que la Administración regional no asumirá la titularidad de la carretera que reclama Ponferrada que se construya en la actual pista forestal que une las localidades de San Cristóbal de Valdueza y Peñalba de Santiago para acabar con los problemas de acceso al Valle del Silencio.

«Aportaremos todos los medios técnicos y toda nuestra voluntad pero al final si hace la carretera alguien tiene que hacerse cargo de ella y no va a ser la Junta de Castilla y León porque no es de la Comunidad», indicó. En este sentido, recordó que «estamos hablando de una pista forestal, no de una carretera», por lo que «tiene unas configuraciones de seguridad y parámetros y tiene que ser titularidad de alguien, la Comunidad autónoma no puede ser titular de una carretera que no tenga un interés autonónico, los intereses locales o provinciales son titularidad de las administraciones o municipal o de Diputación», insistió.

Suárez-Quiñones se mostró abierto, no obstante, a estudiar la propuesta planteada por el Consistorio teniendo en cuenta que «son palabras mayores» teniendo en cuenta la complejidad del proceso dado que el nuevo vial tendrá que adaptarse a lo que establece la normativa de carreteras.

«Nosotros siempre dispuestos a buscar soluciones pero tienen que ser las soluciones correctas, no caben medias tintas porque vienen después las responsabilidades», apuntó el consejero, que puso el énfasis en que «una pista forestal es de uso forestal y una pista de uso público es abierta donde el tráfico es libre si se quiere convertir eso en una carretera son palabras mayores, habrá que hablarlo y ver quién va a asumir la titularidad», aseveró.