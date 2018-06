Las cinco mejores tiendas gourmet de León Un espacio en el que disfrutar de productos típicos de la provincia con una elaboración única y artesanal que harán las delicias de los paladares más exigentes LEONOTICIAS León Viernes, 8 junio 2018, 19:56

Las tiendas gourmet cada día son más imprescindibles en la vida de los leoneses. Unos locales donde todo está perfectamente colocado, donde la variedad y la calidad hacen de ellas una tentación irresistible.

Los apasionados de la buena comida y los productos típicos de una zona son los principales clientes de estos espacios en la que son verdaderos especialistas en satisfacer los paladares más exigentes de las 'personas gourmet'. A diferencia de lo que se pueda pensar, en una tienda gourmet los productos no son necesariamente caros, sino que provienen de una cuidada recolección o elaboración.

Exquisitas chacinas, embutidos, licores, vinos, cervezas y quesos son algunos de los productos que hacen las delicias de estas tiendas, que cada vez tienen un hueco más importante en la gastronomía leonesa. Por ello, leonoticias te ofrece cinco espacios de lujos para el paladar a los que realizar una visita.

Chacinas del Bierzo

Chacinas del Bierzo está considerado como un referente en la comercialización de carnes de primera calidad. Su cecina de buey Selectiun, el botillo elaborado de forma tradicional o los jamones de bellota con cinco años de curación de Chacinas de Salamanca hacen que esta empresa traspase las fronteras provinciales. La calidad y la selección de las piezas son la seña de identidad de esta empresa cárnica. «Nosotros trabajamos con materia prima exclusiva y procesos artesanales desde el origen», declara Juan, propietario de Chacinas del Bierzo. Para ello, cuentan con un exclusivo número de terneras nacidas y criadas en el bierzo, alimentadas de forma natural, respetando su tiempo de crianza. La alimentación de las reses es un proceso muy importante para esta entidad, al igual que con las terneras, los cerdos también tienen un tiempo de cría concreto en el que no se fuerzan los ciclos.

Esta tienda gourmet cuanta con una amplia gama de productos de lo más variado, pero que todos tienen una característica común, que prima la calidad frente a la otros establecimientos.

Jamón ibérico y de bellota en salamanca, chuletones de buey, carne de vaca madurada, pasando por la tradicional línea de embutidos se realizan con el mayor mimo, cuidando el más mínimo detalle, desde el proceso de cría, pasando por el de curación hasta llegar de una forma óptima al cliente. La innovación también tiene cabida en Chacinas del Bierzo ya que fueron los primeros en elaborar en la provincia Cecina wagyu de Kobe.

Más de 20 años de experiencia avalan a esta empresa cuya gama de productos transfiere fronteras. Quesos de importación, vinos de gran calidad, entre los que destaca los procedentes de El bierzo, añadido a una gran gama de productos de esta comarca, llenan las estanterías de esta tienda. Pimientos, manzanas reineta, cerezas, o en general todos los productos típicos del Bierzo, completan la gran variedad de productos que el cliente puede encontrar en esta tienda situada Av. España, 23, de Ponferrada. Ahora el escaparate de este establecimiento luce la cereza berciana serie oro, dado que sólo venden producto de temporada. «En nuestra tienda te puedes quedar encerrado unos días y nadie lo pasaría mal», ironiza Juan

La mejor forma de conocer toda la gama de productos es acercarse por su tienda, pero para los clientes que no puedan pasarse también cuentan con venta online, donde envían el producto a domicilio. Calidad, tradición y buen sabor se unen en la Chacina del Bierzo para dar servicio a los paladares más exigentes.

Chacinas del Bierzo Dirección: Avda. de España, 23 bajo, Ponferrada Teléfono: 987 416 125 Página web: https://chacinasdelbierzo.com/ Facebook: https://www.facebook.com/ChacinasdelBierzo/

Rúa Selecta

En el corazón de la capital leonesa se encuentra Rúa Selecta. Un establecimiento que abrió sus puertas hace nueve años para dar un servicio al turista que busca producto típico de la ciudad y a los leoneses que quieren adquirir lo mejor de la gastronomía leonesa.

Producto de León y de la mejor calidad, esa es la base que busca Rúa Selecta para colocar los diferentes artículos en sus estantes. Los turistas buscan principalmente embutidos de la provincia entre los que destacan la cecina y el chorizo. Pero también platos tradicionales de la cultura gastronómica como la morcilla, tanto en tarro como fresca.

Los leoneses encuentran en Rúa Selecta su tienda de referencia a la hora de adquirir productos de calidad. Embutidos de toda la provincia y de diferentes proveedores, los cuales tienen en común la elaboración tradicional y de calidad.

Cecinas de Astorga, chorizo de Cármenes y Boñar, salchichón de Coladilla y jamones de Astorga son algunas de sus piezas más solicitadas. Sin olvidar los quesos, entre los que destaca el 'bombón de queso', conocido como quesín de León. Lentejas, garbanzos y alubias del sur de la provincia y los vinos de la DO Tierra de León y de la DO Bierzo son otros de los productos estrella entre el consumidor leonés. También, las cervezas artesanales leonesas se hacen un hueco cada vez más importante entre sus estantes. Por todo ello, Rúa Selecta es un verdadero lujo para los sentidos y una delicia para el paladar.

Una tienda gourmet que abre su mercado con la preparación de detalles de boda y comunión con productos para degustar y saborear la provincia. Una iniciativa que cada vez es más solicitada y con la que sorprender con un regalo lleno de sabor.

Rúa Selecta Dirección: Calle la Rúa, 9, 24003 León Teléfono: 987 20 96 26 Facebook: https://www.facebook.com/ruaselecta.ruaselecta

Gourmet Santina Asturias

Gourmet Santina Asturias es una 'delicatessen' de los productos de la tierra vecina que con mucho mimo ha traído a la capital leonesa lo mejor de todas las variedades gastronómicas asturianas. Un local en el que al entrar se respira el mejor sabor de una cocina que, aunque muy cercana geográficamente, dispone de muchos productos con los que León no cuenta.

Los quesos de Gourmet Santina Asturias evocan el sabor de la tierra vecina y los clientes cuentan con hasta 30 tipos y variedades de quesos. Todos ellos distinguidos con la DOP y adquiridos directamente de las queserías o las cuevas artesanales más importantes de Asturias.

La tienda dispone también de producto elaborado como los tradicionales cachopos que en algunos casos se combinan con la cecina leonesa para darle un sabor único o con cabrales para potenciar el sabor asturiano. Fabes y compango de primera calidad o ternera asturiana (con la que hacen los cachopos) son también algunos de los productos más demandados por los leoneses.

Gourmet Santina Asturias cuenta en sus estantes con conservas del cantábrico directas del fabricante y con un completo surtido de dulces de obradores artesanales conocidos dentro y fuera del principado por los que merece la pena acercarse al establecimiento.

No podía faltar en una tienda gourmet asturiana la sidra y en este caso cuentan con un gran surtido de las mejores bebidas de Asturias. Sidras y licores que se pueden llevar o degustar en la propia Gourmet Santina Asturias con una ración de quesos. El mimo en la selección de los productos y la cuidada atención de su propietario hacen de esta tienda una delicia para todos los sentidos.

Gourmet Santina Asturias Dirección: Calle Lucas de Tuy 9, León Teléfono: 987 64 82 64 Página web: https://gourmetastur.com/ Facebook: https://www.facebook.com/lozanovilardellfernando/

Todo Productos de León

Desde León a los paladares de todo el mundo. Con esa filosofía nace el proyecto Todo Productos de León, un establecimiento online que pone a través de un click los mejores productos de la provincia en la cesta de la compra virtual de aquellos que quieren conocer el verdadero sabor de la ciudad que este año disfruta del título de Capital Gastronómica de España 2018.

Todo Productos de León es la tienda donde se podrán adquirir de manera sencilla, fácil y con grandes garantías la mejor selección de vinos tintos, rosados y blancos de la Denominación de Origen Tierra de León. También disponen de una amplia selección de embutidos tradicionales de las mejores empresas productoras de la provincia entre los que se encontrará chorizo, cecina, morcilla, lomo o queso. Todo ello en diferentes formatos y pesos que se adaptarán a la perfección a las necesidades de cada cliente.

Una tienda online que no sólo ofrece lo mejor de la despensa leonesa sino que cuenta también en su establecimiento virtual con una selección de lotes de productos en los que se puede degustar la variedad y la calidad de la provincia, pero también hacen un guiño a la tradicción leonesa con diferentes regalos y recuerdos. Desde León se hacen envíos a cualquier punto de la península y de toda Europa y para facilitar las compras de sus clientes tiene su web disponible en seis idiomas.

La página web de la tienda Todo Productos de León ofrece también una sección de recetas para poder elaborar con productos de la tierra y degustar así otras opciones de la gastronomía leonesa no tan conocidas. Un establecimiento online que tiene cerca de 200 productos que conforman la mejor representación del sabor de la provincia.

Todo Productos de León Teléfono: 605 50 82 37 Página web: https://www.todoproductosdeleon.com/ Facebook: https://www.facebook.com/todoproductosdeleon/

Curia Regia

En el centro de la capital leonesa se encuentra otra parada obligatoria para los paladares más exigentes, el bar Gourmet Curia Regia. Un establecimiento que cuenta con dos líneas de negocio, la tienda y el bar, que comparten la filosofía de ofrecer productos de la tierra de la mejor calidad.

Curia Regia se sitúa sobre el antiguo palacio real mudéjar de la capital leonesa desde el pasado 2017, pero cuenta con mucha experiencia en el sector, ya que trasladaron al centro la tienda que anteriormente poseían en Puerta Moneda.

Productos leoneses y artesanales. El mejor sabor de la provincia en sus estanterías y sus mesas a través de embutidos gourmet adquiridos a pequeños productores de la tierra a los que siempre exigen productos artesanales y de calidad. Una extensa carta de vinos con la que disfrutar de los caldos de las dos Denominaciones de Origen de la provincia y en la que se encuentran las variedades autóctonas que sólo se pueden saborear en León.

El Bar Gourmet Curia Regia, situado en la calle la Rúa 28 de León, cuenta también con una amplia carta de comidas tradicionales y productos de la tierra que hacen la delicia de turistas y visitantes. Un lugar en el que se encuentra escenificada toda la historia de León y su Reino a través de los reyes que la representaron. También el Camino de Santiago a través de las constelaciones de la Vía Láctea que acompañan a los clientes desde lo alto de su techo.

Es una parada obligatoria para conocer el verdadero sabor de León y disfrutar así de los mejores vino y raciones de los platos más típicos de la gastronomía leonesa. Un local muy valorado por la gran calidad de sus productos y la profesionalidad y el buen servicio de sus trabajadores.