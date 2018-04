CCOO: «La situación socieconómica del Bierzo es absolutamente lamentable» El secretario provincial de CCOO, Xosepe Vega, la delegada de Tradecyl, Rosa Eva Martínez, y el secretario comarcal del sindicato, Ursicino Sánchez, en su comparecencia. / Carmen Ramos El sindicato presenta en Ponferrada el informe sobre la situación de los autonómos de Castilla y León y anuncia una campaña para que los falsos trabajadores por cuenta propia puedan regularizar su situación CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 19 abril 2018, 14:34

El secretario provincial de CCOO, Xosepe Vega, presidió en Ponferrada el Consejo de CCOO de León, el máximo órgano de dirección del sindicato a nivel provincial, en el que no dudó en calificar como «absolutamente lamentable» la situación socieconómica que vive El Bierzo, una comarca especialmente castigada por las crisis económica y que sufre especialmente, según denunció, el «sabotaje» del reparto de la riqueza que se está produciendo en este momento en España.

«Aquí la crisis no sólo se ha llevado por delante una gran parte de la riqueza salarial sino que también gran parte del futuro económico y social de nuestra tierra», indicó Vega, que remarcó el trabajo del sindicato por «luchar por el futuro de nuestra tierra».

En este sentido, destacó la necesidad de descentralizar y trasladar al territorio la toma de decisiones. «Es por donde tenemos que avanzar y darnos cuenta de que las políticas están vistas desde un punto de vista no cercano, como experimentos de laboratorio por lo que es necesario reforzar la descentralización que al mismo tiempo contribuya a una mayor responsabilidad local 'in situ' sobre el futuro de los territorios».

Campaña de asesoramiento a falsos autónomos

El sindicato Comisiones Obreras presentó hoy en Ponferrada una campaña informativa y de asesoramiento impulsada a nivel regional para que los falsos autónomos puedan regularizar su situación. La delegada de la Asociación de Trabajadores Autónomos y Dependientes de Castilla y León (Tradecyl), Rosa Eva Martínez, anunció que las diferentes federaciones «para ayudar a la gente que pueda estar en esa situación porque esas personas deberían pasar a ser un trabajador por cuenta ajena, no propia».

Esta situación afecta actualmente a todos aquellos trabajadores que dados de alta como autónomos se ven obligados a acudir a una oficina o lugar de trabajo del cliente con un horario fijo. «Eso no es un autónomo, es un falso autónomo en toda regla porque cuando tienes que ir diariamente a una oficina, a un puesto de trabajo y, además, tienes un horario de entrada y salida serías un trabajador por cuenta ajena, de esa empresa», explicó Martínez.

Asimismo, indicó que se trata también de trabajadores que reciben cargas de trabajo que no pueden rechazar, que recibe una remuneración fijada de forma unilateral sin que medie negociación alguna con su cliente, no tie contrato y no tiene capacidad de decidir sobre su carga de trabajo. «Es una persona a la que le han dicho si quieres trabajo date de alta como autónomo pero en toda regla es un falto autónomo», subrayó la delegada de TradeCyl.

Apoyo a TRADEs

CCOO impulsará también una campaña de información dirigida los TRADEs o personas trabajadoras que reciben el 75% de sus ingresos de un solo cliente. En este momento de los 38.173 autónomos con los que cuenta la provincia de León apenas 91 están registrados como tal, tal y como se recoge en el último informe sobre los trabajadores autónomos en Castilla y León que se presentó hoy en la capital berciana. Unos datos que ponen de manifiesto, a juicio del sindicato, la necesidad de reforzar la labor de asesoramiento para que se puedan beneficiar de un mayor nivel de protección.

En este sentido, la delegada de TradeCyl recordó que estos trabajadores están regulados por la jurisdicción social, tienen derecho a disfrutar de un mínimo de 18 días de vacaciones retribuidas y también a ser indemnizado si un cliente rompe injustificadamente un contrato.