CCOO logra la firma del convenio provincial de limpieza de edificios y locales comerciales El acuerdo contempla una duración de tres años. Lo avalan las dos patronales afectadas -ASPEL y FELE-, mientras que UGT se desmarca del mismo ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Viernes, 29 diciembre 2017, 18:41

Comisiones Obreras de León, por medio de la Federación de Construcción y Servicios (FCS-CCOO de León), y después de unas largas e intensas negociaciones, ha logrado la firma del nuevo Convenio Provincial de Limpieza de Edificios y Locales de León. El preacuerdo se obtuvo el pasado día 1 de diciembre y ayer jueves, día 28 de diciembre, se procedió a su firma con el apoyo asambleario de cerca del 80% del personal laboral afectado por el mismo. La mayoría sindical en la mesa de negociación, con certificado de representación es para CCOO con 9, por los 6 de UGT.

El acuerdo contempla una duración de tres años, con carácter retroactivo desde el pasado día 1 de enero de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2019. En cuanto a los incrementos salariales alcanzados, se ha pactado una subida del 1% para este ejercicio con efectos desde el pasado día 1 de julio, un 1,25% para 2018 y un 1,75% para 2019.

También se recoge la adecuación a ley, que implica la nueva redacción de las horas extras según el Tribunal Superior de Justicia, y la entrega anual de ropa de trabajo y las medidas de seguridad en aquellos trabajos que sean peligrosos, así como vestuarios, lavado y esterilizado de ropa de trabajo en centros sanitarios.

Pero antes de llegar a la firma del acuerdo, que UGT no reconoce pero si CCOO y las dos patronales en liza -Aspel y Fele-, hubo otro principio de acuerdo a principios de noviembre que puso de manifiesto las diferencias existentes entre las dos patronales del sector, ya que mientras que Fele lo asumía, Aspel no. Dichas posturas opuestas llevaron en ese momento a que la mayoría de los trabajadores decidieran no firmar. Fue entonces cuando Aspel certificó la mayoría de la representatividad en el sector, por lo que CCOO tomó la decisión de no rubricar el principio de acuerdo al considerar que el convenio quedaría con eficacia limitada, aplicable solo a las empresas vinculadas a Fele y a seguir negociando para lograr la mejora que acaban de conseguir.

CCOO ha asegurado que ha respetado las decisiones de los trabajadores en las distintas asambleas «por responsabilidad y teniendo en cuenta que lo pactado afectaría a todas las empresas y trabajadores del sector en la provincia de León». Por ello, han seguido negociando hasta lograr el segundo preacuerdo a principios de diciembre. «Merced a este tesón hemos conseguido un incremento del 4% a año vencido. Y ahora es la UGT a la que no le vale el convenio, y sí a las dos patronales afectadas», remarcan desde FCS-CCOO de León.