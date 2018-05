USO y CCOO hacen un llamamiento a la Junta por la «indefensión» de la plantilla de Masa en Anllares Imagen de una de las concentraciones a las puertas de la central de Anllares. Los sindicatos aseguran que la mayoría de los trabajadores afectados llevan toda su vida trabajando en dichas instalaciones en Anllares, algunos más de 38 años ELBIERZONOTICIAS Páramo del Sil Jueves, 10 mayo 2018, 19:44

Las secciones sindicales de USO y CCOO de Masa Galicia en la central térmica de Anllares se han vuelto a concentrar a las puertas de la instalación para hacer un llamamiento a las Administraciones públicas y a la Junta de Castilla y León por la situación de «indefensión e injusticia» que supone a la plantilla el trato recibido por parte de Gas Natural Fenosa.

Los sindicatos aseguran que la mayoría de los trabajadores afectados llevan toda su vida trabajando en dichas instalaciones en Anllares, algunos más de 38 años, viviendo momentos «de muchísimo esfuerzo y sacrificio, realizando tareas de especial penalidad».

En ese sentido, recuerdan que, por ejemplo, el actual delegado de CCOO «está sufriendo un episodio de discriminación en su trabajo como represalia por su implicación sindical, impidiéndole realizar tareas que hacía con anterioridad», o que los últimos jefes de obra de Masa Galicia «tuvieron que abandonar el centro de trabajo como consecuencia de las diferencias que tenían con directivos por no claudicar a sus cacicadas y por defender los intereses de la empresa que les pagaba». Por ello consideran «muy injusta la manera en que les pagan y cómo nos agradecen todo el esfuerzo realizado».

«Perdemos nuestros empleos como consecuencia de una decisión injusta, sin esperar a que cierre la central, sin considerar que la mayoría de estos trabajadores construyeron esta central y son personas más que capacitadas para realizar los trabajos de su desmantelamiento», apuntan.

Con ello, no entienden que no se encuentre solución a este conflicto, «si no es por culpa de otros intereses que se salgan de lo estrictamente laboral» y apelan a la ayuda y al amparo de todas las administraciones para encontrar una solución que llevan demandando reiteradamente y que de momento no ha encontrado respuesta por parte de Gas Natural.