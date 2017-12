Las carencias del Bierzo en justicia, sanidad e infraestructuras centran la Jornada de Actualidad Vecinal Ponentes y organizadores, en los instantes previos al inicio de la mesa redonda. Reivindicaciones como la A-76, volver a la calidad asistencial sanitaria previa a los recortes o que el Gobierno escuche las demandas del partido judicial han sido algunos de los puntos tratados en la mesa redonda celebrada en la UNED de Ponferrada E.JIMÉNEZ Ponferrada Jueves, 14 diciembre 2017, 20:50

El salón de actos de la UNED de Ponferrada ha acogido este jueves la segunda mesa redonda de las Jornadas de Actualidad Vecinal organizadas por la Federación de Asociaciones Vecinales del Bierzo y que se ha centrado en el estado de los servicios públicos en la comarca en diferentes ámbitos, entre ellos justicia, infraestructuras y sanidad.

La ponente en el apartado de justicia fue la juez decano de Ponferrada, Silvia Martínez, para la que la prioridad fundamental es «ser escuchados por las administraciones», ya que se toman decisiones sin contar con los propios trabajadores. «Se reclama una cosa y se hace algo parecido pero que no se corresponde con lo que es, con lo cual no se satisface la pretensión de lo que se buscaba y no se mejora el servicio», explicó.

En ese sentido, puso de manifiesto que los juzgados de Ponferrada contarán con nuevas salas pero que «no se corresponden en configuración con lo que habíamos pedido, entonces hubiera estado bien que nos escucharan porque creo que van a dar más problemas que soluciones».

Otra deficiencia importante, a su juicio, es que el partido judicial de la capital berciana tiene características, número y demanda propias de una ciudad «y sin embargo tenemos las infraestructuras para atender lo que nos demanda el sistema más propias de una pequeña población». De hecho, continúan con las reivindicaciones históricas de un nuevo juzgado mixto, separación de jurisdicciones o una medición adecuada de las cargas de trabajo, «algo que existe en todos los trabajos menos en el ámbito de justicia, donde un juez se supone que puede asumir cualquier carga de trabajo aunque esté perjudicando su salud, lo estamos viendo en la actualidad, todas aquellas personas que han estado sobrecargadas por distintos procedimientos de gran envergadura a nivel nacional están o en el hospital o han fallecido debido a la presión seguramente», concluyó la juez decano.

Infraestructuras: la A-76 y mejorar conexiones ferroviarias

En el ámbito de infraestructuras, el presidente del Consejo Comarcal, Gerardo Álvarez Courel, reclamó la A-76, puesto que después de ocho años «no hay ni un metro de autovía realizado y lo que está claro es que eso es una prioridad grande para la comarca», y también la continuación de la Ponferrada-La Espina para tener una conexión adecuada con Asturias a través de Laciana.

En materia ferroviaria, Álvarez Courel puso de manifiesto la necesidad de aclarar si es factible que la alta velocidad pase por Ponferrada, pero aún así reconoció que existen otras opciones «siempre y cuando tengamos la conexión adecuada con Monforte y Orense para poder, de alguna manera, salir al Atlántico». A ello añadió una adecuación de las frecuencias de los servicios ya existentes, así como mejoras en el trazado del lazo de subida al Manzanal desde Torre del Bierzo para una conexión más rápida con el resto de la meseta.

Volver a la calidad asistencial previa a los recortes

Por último, en el ámbito sanitario, la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana fue la encargada de hablar de los problemas que han traído los recortes en este ámbito y lo que ven necesario es que se vuelva a la calidad asistencial previa a dichos recortes «y eso pasa, primero, por tener unos dirigentes que apuesten por la sanidad pública y, segundo, que se invierta dinero en la sanidad», indicó Plácido Martínez, portavoz del colectivo.