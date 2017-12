Canedo asegura que no dimitirá y desvela que el tripartito de Cacabelos tiene sentencias «guardadas en los cajones» El portafoz del PP en Cacabelos, Adolfo Canedo (I), junto al concejal José Manuel Cela, durante su comparecencia. / C. Ramos «No soy consciente de haber cometido ningún delito», indicó el portavoz municipal del PP que anunció que se pone a disposición del partido CARMEN RAMOS Ponferrada Viernes, 29 diciembre 2017, 18:05

El portavoz municipal del PP en el Ayuntamiento de Cacabelos, Adolfo Canedo, ha asegurado hoy que no dimitirá de su cargo tras conocerse el informe de la Fiscalía que solicita para él una pena de de cinco años de prisión e inhabilitación por un presunto delito de falsificación documental, después de que el alcalde socialista, Sergio Álvarez, pidiera ayer su cese a la ejecutiva comarcal. No obstante, indicó que se pone a disposición del partido «como siempre he estado».

«No tengo motivos para dimitir porque no soy consciente de haber cometido ningún delito», indicó el exalcalde, que quiso dejar claro «no hay ninguna falsificación en la certificación» y que «nunca elaboré el documento, ni di instruciones para realizarla» sino que se trató de una certificación de la secretaria general interina del Ayuntamiento. «Mi única participación fue firmar con el visto bueno, nada más», subrayó.

En una comparecencia en la sede los 'populares' en Ponferrada, en la que estuvo acompañado por el concejal José Manuel Cela, Canedo manifestó que «los que algunos quieren ver como una condena firme» es un procedimiento que en su momento fue sobreseído por el juzgado y adelantó que sus abogados ya han elaborado el escrito para solicitar de nuevo el sobreseimiento de la causa.

El que fuera alcalde de la villa del Cúa tiene claro que el informe de la Fiscalía «se filtró con la intención de hacer un daño» y para «deslegitimiar a mi persona e intentar elimarme de la vida pública y política» cuando «no soy el único concejal que está investigado en procedimientos judiciales», apuntó. En este sentido, desveló que el tripartito tiene sentencias «guardadas en los cajones» y recordó los 14 procedimientos que se siguen en este momento contra el alcalde y miembros del equipo de gobierno. «Tienen múltiples sentencias guardadas en los cajones que oculta a sus ediles y miembros del equipo de gobierno», indicó, mientras que «yo todavía no tengo ninguna apertura de juicio oral, ni ninguna sentencia en mi contra».

Sentencias contra el alcalde

El portavoz de los 'populares' en Cacabelos calificó al alcalde de «delincuente vulnerador de derechos fundamentales de los cargos públicos elegidos en Cacabelos» en base a la última sentencia judicial condenatoria por parte del Contencioso por no facilitar a la oposición el acceso a la documentación municipal. Asimismo, pidió al equipo de gobierno que «aplique la misma vara de medir» con el regidor municipal tras el informe de la Fiscalía en el que pide 13 años de inhabilitación y apertura de juicio oral por impedir el acceso a su puesto de trabajo al interventor titular del Ayuntamiento.

Respecto a la denuncia del equipo de gobierno sobre el contrato de la luz, Canevo evitó pronunciarse al tratarse de un tema judicial entre la empresa concesionaria y el Consistorio, si bien entiende que las acusaciones realizadas por el tripartito «si nos las pueden demostrar son muy atrevidas».