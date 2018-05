Canedo acusa al gobierno de Cacabelos de falsear el fallo de sentencias del Tribunal de Cuentas Ayuntamiento de Cacabelos. / César Sánchez El edil no adscrito cree que quien debería dar explicaciones es el alcalde sobre por qué tuvo la sentencia un año guardada y sin dar conocimiento de la misma a toda la Corporación ELBIERZONOTICIAS Cacabelos Jueves, 17 mayo 2018, 17:14

El concejal no adscrito y ex alcalde del Ayuntamiento de Cacabelos, Adolfo Canedo, ha asegurado que «no es cierto» que el Tribunal de cuentas, en el fallo de la sentencia 10/2016 de 25 de Octubre de 2016 y la sentencia de la Sala de Justicia 22/2017 de 13 de julio de 2017, haya archivado la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Cacabelos, no por Adolfo Canedo a título personal. «Todo lo contrario, el fallo estima parcialmente la demanda presentada y condena por el delito de alcance al pago de 21.126,16 euros, más los intereses legales y las costas judiciales a un trabajador administrativo», apuntó el edil.

De este modo, Canedo considera que quien debería dar explicaciones es el alcalde, Sergio Álvarez, sobre «los motivos que tuvo para tener esta sentencia un año guardada en los cajones y no haber dado conocimiento de la mismas a los miembros de la Corporación municipal, que nos tuvimos que enterar la semana pasada de la existencia de la misma al haber sido aportada por el Tribunal de Cuentas al procedimiento que se sigue en el Juzgado nº 6 de Ponferrada».

Adolfo Canedo explica que, según las sentencias, queda probado que la responsabilidad contable se cifra en la cantidad de 98.078,38 euros, de los que se libran de tener que pagar y devolver Al ayuntamiento de la mayor parte de ellos por haber prescrito la responsabilidad en el delito de alcance en el Tribunal de Cuentas, pero no por la responsabilidad penal de los ilícitos penales cometidos, donde tendrán que responder en la causa que se sigue en el Juzgado nº 6 de Ponferrada.

Además, añade que las sentencias condenan al conseguidor empleado municipal al reintegro de la suma de 21.126,16 euros, así como al pago de los intereses legales y se le impone el pago de las costas causadas en esta instancia, y se absuelve al resto de denunciados con imposición de costas al Ayuntamiento por las causadas a los mismos en esta instancia.

Con ello, cree que el actual regidor y sus «compinches» del tripartito deberán responder de las razones que tuvieron para que, «una vez accedieron al gobierno municipal, uno de los primeros Decretos de Alcaldía, fue reponer en el área de Contabilidad e Intervención al empleado municipal al que condenan las sentencias, que había sido apartado de dichas áreas validado con una Sentencia Judicial, al estar probado que se había quedado con el dinero de ingresos de los ciudadanos de Cacabelos, y que ahora ratifican estas sentencias del Tribunal de Cuentas, por importe de 21.126,16 euros, que deberá el Ayuntamiento de Cacabelos contabilizar con los intereses legales correspondientes en su balance, según ordena la Sentencia».

«Que hayan prescrito a efectos de delito de alcance en el Tribunal de Cuentas decenas de miles de euros robados a los ciudadanos de Cacabelos, no quiere decir que el condenado y el resto de los absueltos no tengan que responder ante la justicia ordinaria por lo penal, como quedó probado que se apropiaron en los años 2006, 2007 y 2008 de ingresos de menudeo en efectivo de pagos de los ciudadanos de Cacabelos», añade el concejal.

Por todo ello, Adolfo Canedo considera que la villa del Cúa no se merece un alcalde y un equipo de gobierno «farsante, manipulador y que no duda en falsear los fallos de dos sentencias del Tribunal de Cuentas». «Basta ya de mentiras, de miserables, de canallas que no dudan en retorcer la realidad con tal de no defender el interés público y hacer política clientelista que solo busca el interés de familiares, amigos y particulares», concluye en una nota de prensa.