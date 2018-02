El Campus de Ponferrada colabora con Jordania en un proyecto de desarrollo sostenible El rector de la ULE junto a la subdirectora de la EIAF (C), junto a los representantes de las universidades de Jordania, Italia y Suecia. La iniciativa GEO4D está financiada por la Comisión Europea con cerca de un millón de euros y se prolongará durante tres años con el objetivo de modernizar la formación en materia medioambiental en el país árabe ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Lunes, 19 febrero 2018, 12:59

El Rector de la Universidad de León (ULE), Juan Francisco García Marín, el Vicerrector de Relaciones Internacionales, Roberto Baelo Álvarez, y la coordinadora del proyecto en la ULE, Flor Álvarez Taboada, han recibido en la mañana de hoy en la Biblioteca San Isidoro del Campus de Vegazana a los representantes y coordinadores de las seis universidades, (tres de Jordania, una sueca, una italiana y la de León), que van a participar en el proyecto GEO4D (Geodesy and Geoinformatics for Sustainable Development in Jordan), para la modernización de la formación en geoinformática y geodesia para el desarrollo sostenible en Jordania.

Desde la ULE destacaron que la convocatoria de la Comisión Europea es «muy competitiva», puesto que se solicitaron 512 proyectos de este tipo, y sólo se financiaron 140 de las solicitudes (27% de las presentadas). Flor Álvarez ha explicado que la Universidad de León es uno de los socios europeos y va a participar “a través de cinco profesores de las titulaciones de Ingeniería Forestal y del Medio Natural y de Ingeniería en Geomática y Topografía del Campus de Ponferrada”

El proyecto GEO4D tiene una duración de 3 años (2017-2020) y está financiado por la Comisión Europea con 799.857 euros dentro del programa ‘ERASMUS+: Key Action 2: Capacity Building in the field of Higher Education’.

“Dos de los objetivos específicos del proyecto GEO4D, -explica Flor Álvarez-, son establecer tres nuevos másteres en Jordania relacionados con la geoinformática y el desarrollo sostenible, así como introducir el e-learning y metodologías activas de aprendizaje en la formación que imparten. En estos dos aspectos la ULE va a jugar un papel clave, y será la responsable de los talleres y los cursos intensivos que se van a desarrollar sobre estos temas”.

La ULE aporta durante esta semana la experiencia de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal en el diseño y planificación del ‘Máster en Geoinformática para la gestión de recursos naturales’, que está previsto que se empiece a impartir en el Campus de Ponferrada el próximo septiembre.

Durante los tres años del proyecto, que se inició de forma efectiva en Irbid (Jordania) el pasado mes de noviembre, el personal de las universidades jordanas recibirá formación en teledetección y sensores remotos, sistemas GPS, Sistemas de información geográfica, y tecnologías relacionadas con el e-learning. Algunos de esos cursos intensivos serán impartidos por profesorado de las ingenierías del Campus de Ponferrada durante los próximos años.

Flor Álvarez Taboada explica que para las titulaciones implicadas “es muy relevante participar en este tipo de proyectos, que ponen de manifiesto la calidad y relevancia de la docencia e investigación que se realiza en el Campus de Ponferrada el campo de la ingeniería forestal y la ingeniería geomática, en especial en lo relativo a las tecnologías relacionadas con la cartografía y el seguimiento de los recursos naturales, la innovación educativa y el e-learning”.

Imagen de la reunión.

En la actualidad, en el Campus de Ponferrada se está desarrollando otro proyecto europeo, GEOWEB, para la modernización de la educación en geodesia en los Balcanes, que se inició en 2015 y que concluirá en octubre de 2018 y que está financiado por el mismo programa de la Comisión Europea con 968.563 euros.

Taller formativo en la Biblioteca San Isidoro

Del 19 a 23 de febrero la Biblioteca de San Isidoro del Campus de Vegazana acogerá un taller formativo al que asisten seis profesores de tres universidades de Jordania (Yarmouk University, Al-Balqa Applied University y Hashemite University), dos profesionales de la compañía jordana ‘Modern Survey Office’, y cuatro representantes de los otros dos centros europeos implicados en el proyecto: la Universidad Politécnica de Milán (POLIMI) y el Real Instituto de Tecnología de Estocolmo (Suecia) (KTH), que es el coordinador general del proyecto a través del Dr. Huaan Fan.