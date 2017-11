CB califica de «insulto» la ausencia de la bandera del Bierzo en la presentación de Bierzo Hub Banderas del Bierzo en un acto de CB. Pedro Muñoz considera que se trata de un «acto deliberado» y asegura que hará llegar su malestar a Herrera ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Miércoles, 15 noviembre 2017, 18:03

El presidente de Coalición por El Bierzo (CB), Pedro Muñoz, calificó hoy de «insulto», «afrenta» y «falta de respeto» hacia los bercianos la ausencia de la bandera del Bierzo en un acto institucional celebrado en la comarca y al que asistió el propio presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien por esta causa también ha sido de algún modo insultado al obligarlo a participar «del menosprecio y del ninguneo a este territorio que tanto ama».

Muñoz se refiere al acto institucional celebrado ayer martes en el Palacio de Canedo bajo el título de 'Bierzo Hub', el cual estuvo en todo momento presidido por las banderas de España, de Castilla y León y de León, con un olvido «intencionado» de la bandera del Bierzo, pese a estar representado en el acto el Consejo Comarcal, a través de su presidente, Gerardo Álvarez Courel, y del vicepresidente, Iván Alonso.

Según Pedro Muñoz, «la bandera del Bierzo es algo más que un trapo y desde luego mucho más relevante que el acto que se celebró allí. La bandera es un signo y una actitud de respeto hacia los demás y, en el caso de la bandera de El Bierzo, un signo y una actitud de respeto de los demás hacia nosotros».

«No es un olvido», recalcó Muñoz, «sino algo premeditado, un insulto, una humillación y un desprecio», del que culpa a los organizadores del Bierzo Hub y a la propia Junta de Castilla y León, que tolera esta situación, pero si los bercianos toleran este menosprecio y estos insultos «si no somos capaces de hacer respetar nuestros símbolos, entonces también seremos culpables de no ser capaces de hacernos respetar y, por tanto, no seremos dignos de ser bercianos».

Con todo ello, Muñoz aseguró que asistirá al acto oficial que el presidente de la Junta protagonizará el próximo día 22 de noviembre en el Hostal de San Marcos de León para hacerle llegar este malestar a Herrera, «un hombre al que siempre he respetado personal y políticamente y que en tanto que también es presidente de todos los bercianos, también él ha sido insultado y menospreciado en el acto del pasado martes».