Cacabelos une vino y gastronomía La villa del Cúa celebra una nueva edición la Feria del Vino de la Denominación de Origen Bierzo, que del 27 al 29 de abril propondrá diferentes actividades como una fiesta gastronómica, un curso de la ULE, charlas o concursos Imagen de la presentación de la feria del vino de Cacabelos. ELBIERZONOTICIAS Cacabelos Martes, 27 marzo 2018, 18:12

El Ayuntamiento de Cacabelos ha presentado este martes una nueva edición de la Feria del Vino de la Denominación de Origen Bierzo que se celebrará del 27 al 29 de abril con la participación, hasta el momento, de 14 bodegas y que ofrecerán caldos de las variedades típicas bercianas a precios que irán desde 1 euros a 2,50 euros.

La fecha escogida es la que desde el equipo de gobierno tratarán de fijar para próximas ediciones, según indicó su alcalde Sergio Álvarez, para que «se siga asentando y tenga una gran relevancia en el Bierzo». Pero también es una forma de mostrar su respeto al trabajo de bodegueros o vendimiadores y por ello «nos parece correcto marcar una fecha en el calendario», señaló la edil Susana Vila.

Vila explicó también que este año han buscado renovar la imagen de la feria, con un logotipo -que será el que identifique a partir de ahora la feria- y un cartel que «invita a disfrutar el vino, que rompe totalmente con lo establecido y lo tradicional» y también el concepto de la misma, más dirigido hacia el enoturismo y transmitir así que «los vinos del Bierzo son únicos en el mundo».

Además, el Ayuntamiento ha preparado actividades complementarias, como una fiesta gastronómica, haciendo un guiño a la capitalidad gastronómica de León, que tendrá lugar el domingo 29 de abril en el recinto ferial y pondrá el broche final a la feria. En ella se promocionarán los productos del Bierzo y sobre todo los que son más típicos en Cacabelos, a través de una comida que costará 15 euros y que consistirá en empanada, cordero con pimientos asados y tarta de manzana. Los tickets se pondrán mañana a la venta en el Ayuntamiento de Cacabelos, en el Consejo Comarcal y en la oficina de turismo.

Por otro lado se celebrará un curso que durará 12 horas y que ha organizado la Universidad de León bajo el título 'Retos del siglo XXI en la gestión de las empresas vitivinícolas', y también una cata popular y charlas.

Una nueva polémica con la DO Bierzo

Pero la presentación de la feria del vino no se ha librado de la polémica surgida nuevamente en torno a la colaboración de la DO Bierzo. El alcalde de la villa del Cúa no entendió el malestar mostrado por la presidenta del Consejo Regulador, Misericordia Bello, en una rueda de prensa previa al no ser invitada a la presentación. «Si está molesta es porque ella quiere, porque antes del 12 de febrero nos reunimos, le dijimos y ella ha contestado que no quiere hacer nada, lo que no voy a permitir encima es que nos tome el pelo todos los años», aseguró Sergio Álvarez.

Y es que según explicó Susana Vila, Bello «nos respondió que no podía colaborar porque no disponía ni de recursos económicos ni de personal».