Bras Rodrigo pondrá música a la hoguera de San Juan de la Mata El gaitero asturiaro Bras Rodrigo. El gaitero asturiano trae hasta la Catedral del Fuego su obra 'A pause in New York' ELBIERZONOTICIAS Arganza Martes, 19 junio 2018, 18:36

El compositor y gaitero asturiano Bras Rodrigo, El Celta, estará el próximo día 23 de junio en la localidad berciana de San Juan de la Mata, donde será el encargado de amenizar con su música la considerada como la hoguera más grande de Europa.

Bras Rodrigo presentará en concierto, en la noche más corta del año, 'A pause in New York', su segundo trabajo discográfico. Una obra que tiene reminiscencias de misticismo celta, de tradiciones atlánticas paganas, de leyendas ancestrales, llegando a la más pura transmigración étnica, a través de los espíritus lenapes que vagan en la partitura de 'A pause in New York'. En esta obra, Bras Rodrigo se deconstruye con total naturalidad en una especie de druida urbanita o de hípster artúrico y astúrico, que deambula por la Gran Manzana neoyorkina en busca de su identidad soñada... Doce temas compuestos por él mismo y en el que además de la gaita suenan instrumentos como el violín, la viola, el cello, la batería o la guitarra.

El disco, que bebe de distintas fuentes, desde el folk, al rock, el pop o la música electrónica, es todo un homenaje al Arco Atlántico y una reivindicación del panceltismo, que Bras Rodrigo considera una especie de nacionalidad real etérea.

Bras Rodrigo comenzará su actuación a las 00:30 horas y durante el concierto se unirán a él los componentes del grupo de gaitas Beatriz Osorio de Bembibre para interpretar conjuntamente algunos temas.