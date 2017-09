La DO Bierzo apela a la implicación de los sindicatos en la lucha para mejorar la cobertura los seguros agrarios en la comarca Viñedos de la DO Bierzo. / César Sánchez Bello reconoce que «no es suficiente» y que en el caso del viñedo la contratación llega sólo al 10% CARMEN RAMOS Ponferrada Viernes, 29 septiembre 2017, 12:32

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bierzo apela a la implicación de los sindicatos en la lucha de los agricultores bercianos por conseguir la mejora de la cobertura de los seguros agrarios en la comarca. Su presidenta, Misericordia Bello, ha lanzado este viernes una llamada a las organizaciones sindicales para dar un giro a esta situación al considerar que «las coberturas que tenemos no son suficientes, no nos cubren lo que tienen que cubrir con las plagas que tenemos, por ejemplo en el viñedo, en cambio cubren donde no existen esa plagas».

La presidenta de la DO Bierzo se ha solidarizado y ha unido su voz a la de los productores bercianos que han anunciado su intención de iniciar acciones en demanda de la mejora de condiciones que ofrece Agroseguro para garantizar las producciones frente a todo tipo de inclemencias por las que pueden verse afectadas las cosechas. «Tienen que luchar y conseguir que las coberturas sean más amplias y que los precios sean los ajustados y que en caso de siniestro no nos quiten los porcentajes que nos quitan», indicó.

Misericordia Bello no ha dudado, por ello, en invitar por ello a los sindicatos agrarios a ponerse al frente de esta 'revolución' del campo berciano para llevar a cabo las negociaciones que sean necesarias. «Los sindicatos dicen hay que hacer, hay que hacer, pero tienen que cambiar el tiempo, estamos haciendo es lo que tienen que decir, estamos trabajando y estamos negociando para mejorar las coberturas de los seguros agrarios, es fundamental», subrayó.

Implicación de Gobierno y Junta

Una lucha en la que entiende que también tiene que es necesario que estén en cabeza el Gobierno central y la Junta de Castilla y León. «Se tiene que luchar pero ya desde la Consejería y desde el Ministerio y yo creo que los sindicatos también tienen mucho que decir, se tienen mucho que implicar», recalcó Misericordia Bello.

Bello reconoce que la contratación de seguros en el viñedo «el porcentaje es pequeñísimo» y ronda entre el 8 y el 10% «muy poquito» y explica que en el caso de los viticultores «quien asegura el viñedo es porque tiene un crédito y el banco le obliga, porque voluntariamente no se si hay alguien, tengo mis dudas». Es por ello que tiene claro que «si quieren que aseguremos nos tiene que compensar porque ahora mismo si contratamos un seguro agrario no sacamos para pagarlo, es carísimo con las coberturas que nos ofrecen y el dinero que se cobra después, por eso el porcentaje de contratación aquí es tan escaso».