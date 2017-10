Bierzo Aire Limpio denuncia que la planta de Forestalia es un «pelotazo» e insiste en que quemará residuos Miembros de Bierzo Aire Limpio se concentraron ante la sede de la Junta contra el proyecto de Forestalia. / C. Ramos El colectivo presenta en la Junta más de 525 alegaciones al proyecto y anuncia que irá al Contencioso CARMEN RAMOS Ponferrada Martes, 24 octubre 2017, 12:42

La plataforma Bierzo Aire Limpio ha presentado este martes en la delegación de la Junta de Castilla y León en Ponferrada más de 525 alegaciones al proyecto de la planta de generación eléctrica con biomasa que promueve el grupo Forestalia en Cubillos del Sil al considerar que «es inviable» económicamente y que conllevará un aumento de la contaminación en la comarca, algo que entienden que ya «no es tolerable con los niveles existentes». Una ocasión en la que sus miembros han aprovechado para denunciar que se trata de un «pelotazo» con 87 millones anunciados de inversión total y con tan solo 3.000 de gasto inicial que se convertirá en una incineradora en la sí se quemarán residuos.

«Huele a engaño, porque alguien que constituye una empresa con 3.000 euros cuando la planta va a costar con 87 millones se ve claramente que es un pelotazo», explicó el portavoz de la Asociación A Morteira', Toño Nespral, uno de los colectivos integrados en la plataforma. «Aquí ya no hablamos sólo de ecología sino que desde el punto de vista económico no se sostiene porque no hay materia prima en toda Castilla y León para alimentar esto, no la hay, entonces qué coño van a quemar», subrayó.

Al grito de «la Junta no se entera, en El Bierzo no se quema», los miembros de la asociación se han preguntado dónde está ubicada Forestalia dado que aseguran que en el proyecto público que han analizado de forma exhaustiva «no viene Forestalia por ningún lado, son empresas ficticias o creadas ex profeso para captar este tipo de subvención de la Junta, que no nos engañen», indicaron.

Desde Bierzo Aire Limpio pone en duda, además, la creación de puestos de trabajo anunciados dado que según el proyecto serán 37 o 40 mientras que la compañía habla de más de 600. «De dónde salen esos empleos a ver si es del transporte que vendrá en barcos de Liberia o de otros países porque de donde van a sacar la materia prima», recalcó Nespral que insistió en que «esto huele a pelotazo como ocurrió con la eólicas y con otro tipo de pelotazos económicos».

Por su parte, el portavoz de la plataforma, Luis Fernández Canedo, puso de manifiesto la conciencia que existe en la comarca contra este tipo proyectos y con la que queda claro que «no queremos más chimeneas». «Pensamos que ya tenemos bastantes y que el modelo de desarrollo por el que apostamos tiene que ser un modelo limpio y saludable, y en esa perspectiva tenemos que apostar por la industria que tenemos con esas características, que es la industria agroalimentaria y el turismo», aseveró.

Sin garantías sobre el origen de la biomasa

Canedo explicó también que, en contra de lo que aseguran desde Forestalia, no se garantiza en modo alguno el origen de la biomasa dado que en el proyecto se contempla que el 30% del consumo de materias primas sea de paja de cereal y el 70% restante de pino, chopo o roble, entre otros. «Entendemos que estos datos son ficticios e irreagles sin que en la zona exista tanta biomasa para abastecer semejante consumo», apuntó.

Para Aire Limpio el consumo de agua por parte de la instalación «no es asumible» y creen que existe un grave riesgo de contaminación del suelo y de acuíferos «dado que el terreno del polígono del Bayo posee arroyos subterráneos y las parcelas donde se pretende instalar esta industria están por encima del Canal Alto del Bierzo, por lo que cualquier contaminación de las aguas subterránes afectarían directamente por su escorrentía al suelo del Bierzo Bajo y con ello a los pozos, charcas y cultivos».

La plataforma ha anunciado que seguirá adelante con las iniciativas en contra de la instalación de la planta de Forestalia en el polígono industrial del Bayo en Cubillos del Sil. En este sentido ha avanzado que llevará su lucha al Contencioso para evitar que el proyecto se instale en la comarca.