El Ayuntamiento de Villafranca rechaza adherirse a la plataforma sanitaria del Bierzo
ELBIERZONOTICIAS Villafranca del Bierzo Viernes, 16 febrero 2018, 18:28

El pleno ordinario celebrado el pasado día 7 en Villafranca del Bierzo rechazó una moción presentada por el PSOE en la que se pedía la inclusión del Ayuntamiento en la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana. Fueron los votos del equipo de gobierno del PP los que hicieron posible esta resolución argumentando, según los socialistas, que «el Hospital del Bierzo está bien gestionado, que las actuaciones de la Junta son correctas y que es una decisión personal que no debería llevarse a pleno».

Pero desde el PSOE creen que los 'populares' se equivocan puesto que es justo en el pleno «donde se debe votar si pertenecer o no a una plataforma que defiende los derechos de todos sin ninguna ideología política ni social» y recuerda que en la misma están adheridos otros ayuntamientos, incluso alguno gobernado por el PP, «y no pasa nada, sus votantes no se han quejado por formar parte de ella, que sepamos».

Asimismo, los socialistas consideran que la incongruencia de su resolución es «abrumante» al afirmar que es una decisión personal de cada vecino el apoyar o no a este colectivo y no en el pleno. «Ustedes ya han votado por todos los vecinos del municipio y les han negado el derecho a expresarse. Absténganse y no voten en contra, pues han tomado la decisión de los vecinos, justo lo contrario de lo que exponían», aseguran y especulan que otro motivo al rechazo de la moción podría ser «el temor a una llamada de la Consejería de Sanidad o esferas políticas en general pidiendo explicaciones».

De todas maneras todos hemos sido, somos o seremos pacientes del Sistema Sanitario, todos conocemos sus virtudes y defectos y solo se trata de mejorar y parar el recorte. Algunos se darán cuenta de lo que han votado cuando sea tarde y necesiten del Sistema que les ha fallado», concluyen.