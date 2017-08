Astur Leonesa anuncia medidas si Endesa no garantiza la compra de carbón en dos semanas Los mineros de Minera Astur Leonesa bloquean por tercer día consecutivo la entrada de carbón en la central térmica de Compostilla. Los trabajadores solicitan una reunión con la administración concursal y rechazan recortes de plantilla CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 23 agosto 2017, 11:50

La administración concursal de la Compañía Minera Astur Leonesa ha anunciado a los trabajadores que en un plazo de dos semanas tomará medidas si Endesa no garantiza la compra de carbón. Es el último mensaje trasladado por los responsables de la compañía a la plantilla, que bloquea hoy por tercer día consecutivo la entrada de mineral a la central térmica de Cubillos del Sil. Todo ello a la espera del resultado de los contactos que tienen previsto mantener la próxima semana con responsables de la eléctrica.

«Esperemos que sean positivos porque no tenemos ya margen de error ya que el administrador concursal nos comunicó ayer que o en dos semanas empezamos a vender algo de carbón o tendrán que empezar a tomar alguna decisión porque no pueden seguir pagando créditos, nos pagaron el 50% de la nómina de julio y no pueden seguir así», explicó el presidente del comité de empresa, Pablo Mínguez.

Además de la mitad restante correspondiente a los salarios de julio, la administración concursal de la compañía también adeuda a los empleados el pago de otras cuatro nóminas y tres pagas extras.

Los trabajadores avanzan que solicitarán una reunión con la administración concursal a fin de conocer de primera mano las propuesta que barajan y entre las que confía en que la reducción de plantilla -integrada en este momento por 190 trabajadores- no figure entre ellas.

«Nosotros tenemos que reunirnos con ellos y mirar a ver lo que quieren hacer porque no contemplamos pérdida de plantilla de la empresa, es lo último, entonces a ver lo que pasa», indicó Mínguez.

El presidente del comité anuncia que mantendrán las concentraciones a las puertas de la central térmica Compostilla de Cubillos del Sil durante las jornadas del jueves y del viernes, entre las 8.00 y las 13.00 horas, haciendo uso del permiso concedido por la Subdelegación del Gobierno en León.