La Asamblea de Usuarios por la Sanidad rechaza que el Sacyl haya cumplido sus compromisos Miembros de la Asamblea de Usuarios durante el encierro que mantienen en el Hospital del Bierzo. Los encerrados desde hace más de un mes en el Hospital del Bierzo ven el anuncio como un «engaño encubierto» ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Viernes, 1 septiembre 2017, 13:30

Los encerrados en el Hospital del Bierzo emitieron hoy un comunicado en respuesta al que hace días publicó el Sacyl señalando que se habían cumplido en menos de cinco meses todos los compromisos adquiridos con la Plataforma en Defensa de la Sanidad del Bierzo y Laciana.

«Por más alardes hagan la Gerencia Regional de Salud del Sacyl no deja de ser un engaño encubierto», señalan antes de añadir que «leyendo el compromiso firmado por la Gerencia se tiene un sentimiento de vergüenza inmenso, al comprobar la tomadura de pelo a la ciudadanía que en él se refleja».

Los puntos a los que se refirió el Sacyl, señalan, son aquellos que con anterioridad ya había dicho que iba a hacer y que por tanto estaban pendientes de ejecución, algunos desde el 2015. «Es tal el ridículo, que en algunos de esos compromisos se llegan a reflejar cantidades y porcentajes con tal coincidencia a lo que con anterioridad habían manifestado, que es bochornoso verlo reflejado como si de un compromiso fruto de una negociación fuera», añaden.

El colectivo repasa cada uno de los puntos aludidos, entre ellos, el que se refería a una dotación de un mamógrafo digital. «Es digno de aplauso, pero tiene un pero. No es Sacyl quien trae el mamógrafo a nuestro Hospital, sino la Fundación Amancio Ortega (al César lo que es del César y no apuntarse méritos que no corresponden», remarcan.