La Asamblea de Usuarios expone al Procurador del Común sus dudas sobre la legalidad de la orden de desalojo Imagen de archivo del desalojo en el Hospital del Bierzo. / César Sánchez El colectivo considera que existen contradicciones dentro de la orden que les obligó a abandonar su encierro de 59 días en el Hospital del Bierzo E.JIMÉNEZ Ponferrada Martes, 26 septiembre 2017, 18:00

La Asamblea de Usuarios por la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana expuso este martes al Procurador del Común sus dudas sobre la legalidad de la orden de desalojo que les obligó a abandonar el encierro de 59 días en el Hospital del Bierzo.«No sabemos de donde viene, si es legal, si no es legal porque no tiene registro ni de entrada ni de salida y hay una serie de contradicciones que es necesario aclarar», aseguró uno de sus portavoces.

De hecho, explicó que han entregado peticiones a la Policía Nacional, a la Subdelegación del Gobierno en León y lo harán en breve a la Consejería de Sanidad para ver de dónde sale esa orden «y en el caso de que no salga de ningún lado tendrán que dar explicaciones», apostilló.

Lo que tiene claro el colectivo es que el motivo aludido para el desalojo, por condiciones de salubridad, no es cierto porque «cuando nos fuimos lo único que hicieron fue pasar una mopa y ya está y tampoco hacía falta porque habíamos fregado la noche anterior, como todas las noches antes de dormir».

La Asamblea de Usuarios tampoco entiende la negativa del Consejo Comarcal para crear una Mesa de Sanidad, cuando se trata de una demanda social que afecta a todos los usuarios de la comarca berciana. «Nosotros no queremos ser políticos, solo usuarios y queremos que se nos escuche, si el Consejo no quiere pues iremos a la Junta, si allí no quieren iremos al Congreso y sino a Bruselas pero al usuario hay que atenderlo», aseguró.

Por otro lado, el colectivo expresó su hartazgo ante el discurso «de que no hay que romper o desunir», ya que «desde el primer día hemos tendido la mano a todos los que quieran venir. Nosotros no queremos jugar a ningún juego, simplemente somos usuarios y queremos ser la voz de toda esa gente que va al hospital que todos los día son más de 60 números en Atención al Paciente».

La asamblea seguirá acudiendo todos los jueves a las puertas del Hospital del Bierzo para informar a los usuarios y seguir recogiendo sus quejas.