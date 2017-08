La Asamblea de Usuarios abandonará el encierro si el hospital abre todas las camas de la segunda planta Miembros de la Asamblea de Usuarios en Defensa de la Sanidad Pública del Bierzo y Laciana en el encierro que mantienen en el Hospital del Bierzo. Lamenta la falta de apoyo de los colectivos de la comarca y asegura que están «muy fuertes» para seguir adelante Jueves, 10 agosto 2017, 13:47

La Asamblea de Usuarios en Defensa de la Sanida del Bierzo y Laciana está dipuesta a abandonar el encierro que mantiene en el Hospital del Bierzo si la dirección abre la totalidad de las camas que permanecen cerradas en la planta 2ªB de Medicina Interna.

«Como primer compromiso tendrían que abrir la segunda planta, que la tienen inutilizada, abrir las camas, a partir de ahí eso ya sería un apoyo por parte de la gerencia del hospital», apuntó uno de los representantes del colectivo, Balbino Díez, durante la comparencia realizada este jueves ante los medios de comunicación en el hall del primer centro sanitario donde mantienen la protesta desde hace ya más de dos semanas.

Los encerrados entienden que con esta medida se podría hacer frente a aliviar la lista de espera quirúrgica reduciendo también las externalizaciones a otros centros sanitarios privados como el Hospital de la Reina o Clínica Ponferrada. Aseguran que «en este año y medio que lleva Visedo ha externalizado 1.800 operaciones, si eso lo pusiéramos en cifras de euros uno ve que lo que aquí está pasando no es de recibo como tener una clínica privada en el propio hospital como para Neumología», subrayó Díez.

«Al gerente no le pedimos la derogación de la ley, porque eso es cosa de los políticos, pero sí de lo que puede hacer en este hospital y no mantener las listas de espera en unos cajones esperando gente hasta ocho meses para recibir una simple resonancia magnética en un brazo», recalcan.

La Asamblea de Usuarios ha desgranado una por una las agrupaciones de todo el país que les han mostrado su apoyo en su lucha a lo largo de estos días y lamentan que este apoyo no haya llegado precisamente desde la Plataforma y otros colectivos de la comarca.

«Allá la conciencia de cada uno, el que no quiera defender la Sanidad sabrá por qué no quiere defenderla, sabrá si lo que le interesa es tener los bolsillos más llenos, que la privada nos coma todo lo social, que haya más pobres en este país o que nadie tenga asistencia real», señala una portavoz del colectivo, Raquel García. «Nosotros sabemos por lo que estamos, que adda uno se plantee porqué no está si por el bien común o por el interés particular», indicó.

Aseguran que se sienten «muy fuertes de ánimo» para dar continuidad al encierro hasta que se atiendan sus peticiones si bien tienen claro que una vez que depongan la medida la lucha en defensa de una sanidad pública de calidad deberá seguir adelante. «Esperamos que se nos atienda y en ese punto tendrá que acabarse el encierro pero a posteriori tendrán que seguir las movilizaciones y la unión de los usuarios tendrá que continuar en esta línea», aseveró otra de las representantes de la Asamblea de Usuarios, Sami Fernández.