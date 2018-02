Asaja reclama a las administraciones que impulsen la modernización de regadíos y la concentración parcelaria en el Bierzo El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, durante comparecencia en Ponferrada. / César Sánchez La organización solicita a la Junta que el programa Bierzo Hub se plasme en una ley a la que den apoyo las Cortes D. ÁLVAREZ Ponferrada Miércoles, 7 febrero 2018, 14:39

El presidente regional de Asaja, Donaciano Dujo, reclamó hoy a las administraciones la mejora de las infraestructuras de regadío del Canal Alto y Bajo del Bierzo así como la “reestructuración de la propiedad” en la comarca para acometer un proceso de concentración parcelaria que convierta las explotaciones bercianas en “más productivas y rentables”. “Las comunidades de regantes están llamando a la puerta de la administración”, aseguró Dujo.

En la misma línea, el secretario provincial de la asociación, José Antonio Turrado, explicó que la “lucha contra el minifundio” es una de las prioridades de Asaja en su acción en la comarca. “El Bierzo tiene que aspirar a cultivarse, tiene que ser un vergel”, afirmó Turrado, que insistió en que el problema que causan los conejos en viñedos y frutales de la comarca se debe a la falta de legislación suficiente para obligar a limpiar las fincas colindantes a los cultivos que estén abandonadas, lo que ocasiona un perjuicio al agricultor profesional. “No se puede permitir que en el campo haya fincas sin abandonar”, explicó Turrado, que lamentó que la situación no se produce en ningún otro territorio de la Comunidad.

Bierzo Hub

Por otro lado, Dujo garantizó el “apoyo claro” de Asaja al programa de impulso al sector agroalimentario Bierzo Hub aunque recalcó que “nos gustaría ir mas allá”. En esa línea, exigió a la Junta que el plan “no se quede en promesas y buenas palabras y se olvide durante un año a la espera de las elecciones autonómicas” y reclamó que el programa quede “plasmado en una ley que cuente con el apoyo de las Cortes y con una dotación presupuestaria adecuada”.

Además, Dujo criticó que tras un año “catastrófico” por la sequía que ha sufrido el campo y por las heladas que afectaron a los cultivos en el mes de abril, los agricultores no han tenido “ayudas directas ni financiación de la administración”, ya que entre el 30 y el 40 por ciento de los préstamos solicitados por nuevos agricultores jóvenes se denegaron, según datos de Asaja. “No queremos promesas, queremos realidades”, insistió el presidente de la organización agraria.

Al respecto, valoró que la comarca se encuentra “alejada del centro de la Comunidad” y calificó sus infraestructuras viarias, agrícolas y ganaderas de “deficientes”. En cuanto a la “producción de calidad”, Dujo apostó por precios superiores a un euro por kilo para los principales productos de la comarca, teniendo en cuenta que la producción de estos alimentos de calidad es “menor y más costosa”.

Según el sindicato, el sector agrario del Bierzo tiene capacidad para asumir 15 incorporaciones al año. “No hay margen para mucho más”, explicó el lider de la organización, que recordó que la mayoría de esas incorporaciones han estado vinculadas al sector ganadero vacuno de carne, a la apicultura o al castaño. “El viñedo y los frutales requieren inversiones muy importantes, en maquinaria, tierra y plantación”, recalcó Dujo.

Plan del Lobo

Dujo también valoró la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anuló el Plan del Lobo de Castilla y León. Al respecto, el presidente de Asaja aseguró que el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha garantizado que “el plan sigue en vigor” y que la situación se debe a un “defecto de forma” que se subsanará cuando se entreguen los correspondientes informes. Dujo avanzó que se reunirá mañana con Suárez-Quiñones para tratar el problema de los daños causados por lobos, osos y conejos a las producciones de la Comunidad.

Los representantes de Asaja pidieron hoy a las administraciones mejoras para el campo berciano. / César Sánchez

En ese sentido, Dujo transmitió el “apoyo contundente” de Asaja a las acciones emprendidas por la Consejería para acabar con el problema y “matar al lobo allí donde provoca daños”. Al respecto, el presidente de la organización recordó que en Castilla y León existen “más de 2.000 lobos que matan a más de 4.000 animales al año” y lamentó las “trabas” de los grupos ecologistas al programa de control y erradicación de la especie. “Prefieren que haya lobos a que haya alimentos”, lamentó.

Elecciones agrarias

Por último, Dujo reclamó el “voto masivo” en las elecciones agrarias a las que este domingo están llamados a votar más de 40.000 agricultores de la Comunidad, 6.200 de ellos en León. Por su parte, los cerca de 500 agricultores profesionales de la comarca dispondrán de 12 mesas de votación.

En ese sentido, Asaja denunció que más de 2.500 agricultores de la Comunidad, especialmente mujeres, no van a poder votar al no inscritos en el registro de explotaciones. A ello se suma que el voto anticipado, en el que solo participaron 2.750 personas, no registró ni un sólo sufragio en el Bierzo ya que las mesas sólo estaban instaladas en las capitales de provincia.