CB arremete contra Mata por intentar «desactivar» la plataforma reivindicativa del AVE La subdelegada del Gobierno en León, Teresa Mata. Lamenta que la subdelegada del Gobierno en León se converta en «tapón» de los «anhelos» del Bierzo en materia de infraestructuras ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Lunes, 12 febrero 2018, 12:47

Coalición por El Bierzo calificó hoy de «aberrante» la postura adoptada por la subdelegada del Gobierno en León, Teresa Mata, respecto a la plataforma impulsada por esta formación y liderada por el Consejo Comarcal para reivindicar la conexión berciana del AVE y otros proyectos estratégicos destinados a revertir la actual situación de degradación del tejido económico, productivo y demográfico de El Bierzo.

Los bercianistas entienden que «con declaraciones del tipo de “atenderemos igualmente cualquier iniciativa de carácter particular que afecte al Bierzo” o “veremos hasta dónde se puede llegar” demuestra, no ya su clara intención de no hacer nada al respecto, sino su voluntad de desactivar cualquier reivindicación colectiva y unitaria de todo un territorio».

A la formación le sorprende que la representante del Gobierno en León «que es quien, por su capacidad de interlocución directa con el Ejecutivo central, debiera ser quien mejor trasladara a Madrid las necesidades y reivindicaciones de esta tierra», sea precisamente «el tapón para evitar que dichas reivindicaciones y anhelos escapen del entorno cerrado de la sociedad leonesa».

Es precisamente ese aislamiento el que quiere romper Coalición por El Bierzo «a través de la unión de todos los bercianos para llevar la voz de este territorio y de sus habitantes a las instituciones externas».

Desde CB lamentan que, desde su toma de posesión, la subdelegada Mata «no ha hecho absolutamente nada» para trasladar la revindicación de la conexión berciana del AVE, y ha despachado el tema con una presunta reunión de la alcaldesa de Ponferrada en el Ministerio de Fomento, en la que, como ya ha confesado la regidora, propondrá que se suprima el trazado de la Nacional N-VI para utilizarlo como trazado del futuro AVE. Algo que va a derivar inevitablemente en que se suprima la N-VI y, pese a todo, no se construya el trazado del AVE», subrayan.

Para los bercianistas resulta evidente que cualquier reivindicación colectiva de El Bierzo le produce a Mata «gran incomodidad» y por eso «pide que los bercianos nos olvidemos del asunto, que ya ella se encarga. Sí, tal y como se ha encargado hasta ahora».

La plataforma, «más necesaria que nunca»

A juicio de Coalición por El Bierzo, esta plataforma reivindicativa «es ahora más necesaria que nunca», ya que «se aventuran citas electorales donde el partido al que representa la subdelegada Mata deberá demostrar su compromiso con los ciudadanos y los territorios, un compromiso que, hasta ahora y por lo que respecta a El Bierzo, ha sido no solo nulo, sino contraproducente para el desarrollo de nuestro territorio y de nuestra sociedad».

No obstante, CB asegura que estaría encantado de que la subdelegada se integrara en esta plataforma y desde ella ejerciera como principal portavoz e interlocutora ante el Gobierno, «porque es una reivindicación justa y vital para el futuro posicionamiento de este territorio en el panorama estratégico autonómico y nacional». «Si se aviene a encabezar y a representar los intereses generales y colectivos de El Bierzo ante el Gobierno central, nosotros la apoyaremos a muerte. Pero para silenciar nuestra voz más allá del Manzanal que no cuente con nosotros, al contrario, nos tendrá siempre enfrente», concluyen.