La ULE anuncia que la implantación de Podología y Enología abrirá la puerta a 80 nuevos alumnos en el Campus del Bierzo Campus del Bierzo. El rector insiste en que el Grado de Podología arrancará en 2019/20 y anuncia la celebración de más cursos de verano y de extensión universitaria en la comarca CARMEN RAMOS Ponferrada Miércoles, 25 octubre 2017, 12:10

La Universidad de León reforzará el número de alumnos en el Campus del Bierzo con un total de 80 nuevas plazas que se abrirán con la implantación del Grado de Podología y el Máster de Viticultura y Enología. Así lo anunció hoy en Ponferrada el rector de la ULE, Francisco Marín, quien señaló que la nueva oferta académica permitirá dar entrada a 30 nuevas alumnos el próximo curso en Enología y hasta un máximo de 50 en el caso de Podología en el siguiente.

«Las titulaciones que hay tienen números limitados, así los títulos máster ofertarán alrededor de 25 o 30 plazas, porque no es conveniente pasar de esa cifra, y en el caso de Podolología no se puede pasar en los tres primeros años de su implantación de 30 o 40 alumnos, pero la perspectiva es que suba hasta 50 como las demás de entrada», explicó Marín.

En este sentido, el rector indicó que ambas titulaciones no permiten en principio la incorporación de más estudiantes dado que «eso requiere profesorado e instalaciones». «Las instalaciones con obras se hacen pero el profesorado no se improvisa y no es cuestión, sobre todo al principio, de hacerlo de cualquier manera», subrayó.

Marín destacó, por otro lado, la buena marcha de las labores de organización interna y obras de infraestructura que se están realizando en las instalaciones del Campus del Bierzo. Si bien reconoció que «se retrasaron más de lo debido» sí que cumplirán finalmente los plazos previstos. Las actuaciones han permitido reabrir el edificio de laboratorios que estaba cerrado e incluyen la puesta en marcha de un plan de ajardinamiento de los espacios exteriores del campus y de mejora de las instalaciones deportivas.

Más cursos de verano

El rector de la ULE puso de manifiesto en la capital berciana su confianza en reforzar aún más si cabe la colaboración con los ayuntamientos del Bierzo y el Consejo Comarcal de cara a extender la celebración de nuevos cursos que promueve la universidad en la comarca.

«Cada vez a haber más cursos de verano y de extensión universitaria en El Bierzo, no sólo los que que hay ya en otras ciudades como Villafranca aparte de Ponferrada, sino que esto se va a incrementar», concluyó.