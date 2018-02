Los alcaldes del Bierzo urgen la reforma del Canal Bajo y los regadíos para acabar con las fugas y optimizar el uso del agua Canal Bajo del Bierzo. / César Sánchez Reclaman a la CHMS la continuidad de las inversiones en planes que permitan renovar las redes de abastecimiento y saneamiento de los municipios CARMEN RAMOS Ponferrada Lunes, 26 febrero 2018, 13:35

Los alcaldes de la comarca han aprovechado hoy la presentación en Ponferrada del Plan Especial de Gestión de la Sequía por parte de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil para realizar un llamamiento unánime a la Junta de Castilla y León para que se acometa de forma urgente el proyecto de reforma del Canal Bajo y de los regadíos del Bierzo para acabar con los problemas de fugas existentes en la actual red que impiden un aprovechamiento óptimo del agua .

Entienden que en la comarca «tenemos agua en cantidad y en calidad», según manifestó el diputado provincial y regidor municipal de Carracedelo, Raúl Valcarce, ante el presidente de la CHMS, Francisco Marín, y los alcaldes participantes en la jornada celebrada en la sede de la Diputación en la capital berciana, pero consideran que la reforma de la instalación «es una obra que no se puede demorar para del aprovechamiento del agua teniendo en cuenta que en nuestros municipios vemos como las acequias pierden y este bien precisamente no tiene por qué perderse entonces tenemos que aprovechar esa reforma de regadíos, no hay otra forma de aprovechar más eficientemente el agua».

Valcarce reconoció que la «cercanía» del presidente de la Confederación, Francisco Marín, «nos ha venido muy bien para afrontar problemas», pero insistió, por otro lado, en la necesidad de salvar las deficiencias que presentan las redes de abastecimiento y saneamiento que dan servicio a los municipios de la comarca porque «seguimos teniendo deficiencias importantes».

Es por ello que reivindió ante el responsable del organismo de cuenta la necesidad de dar continuidad a las inversiones en planes que permitan renovar las redes. «En la medida en que se pueda creo que los planes de mejoras en el abastecimiento y en el saneamiento tienen que seguir existiendo», destacó Valcarce.

«El agua es un bien escaso que tenemos que administrar aunque en El Bierzo parece que a veces sobra, y sin embargo ya este año hemos tenido las primeras alertas de ahí la importancia de administrar este precioso líquido que es el agua y que es un bien muy escaso», concluyó el diputado provincial.

Proyecto liderado por la Junta

Por su parte, el presidente de la Confederación, Francisco Marín, recordó que se trata de un proyecto que está liderando la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Agricultura si bien el organismo también forma parte de la mesa de trabajo por lo que confía en que se llegue a un acuerdo con las comunidades de regantes para hacer realidad el proyecto. «Espero que haya una solución y que sea satisfactoria», indicó.

El responsable del órgano de cuenca destac, asimismo, la necesidad de que las dotaciones de los regadíos estén en función de las necesidades e insistió en el hecho de que se establezca un control sobre los consumos. «Como en cualquier comunidad de vecinos tenemos que tener cada uno nuestro contador y saber lo que consumimos», aseveró.