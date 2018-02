El alcalde de Palacios acusa al PSOE de querer confundir a los vecinos «faltando a la verdad» Los 'populares' aseguran que no existe ninguna irregularidad ni factura duplicada y que el Ayuntamiento dispone de más de 400.000 euros de liquidez ELBIERZONOTICIAS Palacios del Sil Lunes, 12 febrero 2018, 18:02

El alcalde de Palacios del Sil, Roberto Fernández, ha reprochado hoy al PSOE municipal sus intentos de sembrar la discordia y confundir a los vecinos con acusaciones falsas sobre irregularidades y el pago de facturas por parte del Ayuntamiento y ha aclarado que, sobre el abono del paquete de facturas aprobado hoy en el pleno, «es rotundamente falso que existan facturas duplicadas y que todas ellas cuentan con la aprobación técnica y jurídica».

Según Fernández, se trata del pago de unos trabajos realizados en tiempo y forma en 2016 y cuyo pago no ha sido posible hasta ahora al no haber secretario en el Ayuntamiento. «Me he encontrado con una serie de facturas pendientes de pago generadas durante el mandato del anterior regidor, Evelio Matías. Mi deber como alcalde es pagar a las empresas que han llevado a cabo estos trabajos para el municipio y no entiendo que el grupo socialista pretenda dejar a los proveedores sin cobrar lo que les corresponde».

Los populares de Palacios del Sil acusan al PSOE de faltar a la verdad y aclaran además que el Ayuntamiento dispone de una liquidez superior a los 400.000 euros, que el dinero para el abono de las facturas estaba asignado en los presupuestos y en cuenta y solamente se estaba esperando la aprobación del pago.