El 38% de los adolescentes bercianos abandonan la práctica deportiva Un estudio elaborado por la estudiante de Psicología Lourdes Liquete pone de manifiesto la necesidad de invertir en deporte para evitar los problemas que puedan surgir en la adolescencia

La estudiante de Psicología en la Uned de Ponferrada, Lourdes Liquete, ha presentado este jueves un estudio elaborado como Practicum de Psicología y de Fin de Carrera basado en los hábitos deportivos de los adolescentes en la comarca del Bierzo. Después de encuestar a 812 estudiantes de entre 10 y 16 años y a 512 familias, esta profesora de Música y amante del deporte, ha concluido que el 38% de los adolescentes abandona el deporte en esas franja de edad «y es una pena porque se pierden muchas experiencias que nos sirven como estrategias para muchas cosas a lo largo de la vida», aseguró.

Dicho abandono no es igual en niños que en niñas. En las niñas se da sobre todo porque necesitan más tiempo para estudiar, por aburrimiento, pérdida de interés, lesiones o pereza y en las zonas rurales porque no tienen ofertas deportivas o instalaciones adecuadas. En cuanto a los niños, el 26% abandona la práctica deportiva porque pierden interés, por desánimo «y ahí es donde a mi me parece interesante incidir porque esto es una tarea de todos, desde la educación, ayuntamientos, Consejo Comarcal, Diputación, Junta, debemos hacer algo para evitar esto que no se da solo en la comarca, sino a nivel mundial», indicó la autora.

En cuanto a por qué eligen hacer deporte, los niños y niñas de Primaria lo hacen para hacer amigos nuevos, en Secundaria por la libertad y la plenitud que les da y las familias por los valores de colaboración y respeto. «A veces nos afanamos mucho en enseñar a los niños valores mientras que a través del deporte se viven directamente y te sirven para superar muchas cosas y enfoco el deporte como una escuela de aprendizaje», afirmó Lourdes Liquete.

Por último, en relación a las sugerencias dadas por los propios alumnos para fomentar el deporte destaca que un 60% de los alumnos de Primaria piden más horas de Educación Física en los colegios; los de Secundaria también quieren mas horas y más diversidad de deportes en las actividades extraescolares; y por último, en las zonas rurales, solicitan más instalaciones. Pero en este sentido, la autora también ha querido hacer hincapié en que no solo en las zonas rurales las instalaciones deportivas no están bien, haciendo referencia al Colomán Trabado de Ponferrada.

Por todo ello, Lourdes Liquete cree que hay que impulsar el deporte desde la base, apoyándolo con políticas educativas con el fin de prevenir los problemas que surgen en la adolescencia, sobre todo en una comarca que ha dado y sigue dando grandes deportistas en muchas disciplinas.

El estudio ha sido elaborado en el marco de la colaboración entre el Consejo Comarcal y la Uned para la realización de prácticas externas del grado de Psicología.